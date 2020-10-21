Tarlaya giden genç kız ağaca asılı halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde “tarlaya gidiyorum” diyerek evden çıkan B.U. (20) isimli genç kız, akşam saatlerinde eve dönmeyince, tüm köy halkı tarafından köy ve civarında aranmaya başlandı. Akşam saatlerindeki aramalardan bir sonuç alınmayınca, köy halkı tekrar aramaya başladı. Kızın cesedi, köyden 2 kilometre uzaklıkta ağaca asılı halde bulundu. B.U.'nun ölüm haberini alan köydeki vatandaşlar ve ailesi olay yerine akın etti. Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu gönderilirken yakınlarının ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.