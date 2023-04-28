İhlas Haber Ajansı

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Tartıştığı adamı ayağından vurdu

Zonguldak’ta R.

Zonguldak'ta R.G isimli şahıs, tartıştığı M.G'yi ayağından vurarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir M.G.'nin kızını rahatsız ettiği iddia edilen R.G isimli şahıs kızı evine kadar takip etti. Ardından kızın babası M.G , belindeki silahı çıkararak, R.G isimli şahsa doğrulttu. Silahın tutukluk yapması sonucunda R.G isimli şahıs da belinden çıkarttığı silahı kızın babası M.G'ye doğrultarak ayağından vurarak olay yerinden kaçtı. Bir anda kanlar içinde kalan M.G için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.G'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, R.G isimli şahıs her yerde aranıyor.


Hastanede tedavi altına alınan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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