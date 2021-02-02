İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını baldırından bıçakladı. Kadın olay sonrası gözaltına alınırken eşi ise hastanede tedavi altına alındı.


İddiaya göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşandı. Geçim sıkıntısı yaşadıkları iddia edilen Hülya ve İdris Ç. çifti sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Hülya Ç. eline aldığı bıçakla eşi İdris Ç.'yi baldırından bıçakladı.


Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan İdris Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşi Hülya Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İdris Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Hülya Ç.'ni jandarmadaki sorgusu sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.