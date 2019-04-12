Taşımalı eğitimdeki araçlar denetlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından taşımalı eğitimde kullanılan araçlar denetlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde taşımalı eğitim için kullanılan araçlar Delihakkı mevkiinde jandarma, Ören Mahallesi girişinde ise polis ve milli eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimden geçirildi. Denetim sırasında araçların öğrenci kapasitesi, güvenliği ve evrakları tek tek kontrol edildi. Toplam 46 aracın denetiminin gerçekleştirildiği çalışmada standartlara uymayan ve belgelerinde eksiklik bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri taşımalı eğitim deki öğrencileri taşıyan servis araçlarının belli periyotlarla kontrol edildiğini ve bundan sonrada denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.