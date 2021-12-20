Taşkömürü havzasında 1 milyar 300 milyon kömür yeryüzüne çıkartılmayı bekliyor

Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi alımı konusunda da çalışmalar yaptıklarını aktardı. Genel Başkan ayrıca kurum için kok fabrikasına ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı, kok fabrikası ve enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kömürün tonunun yurt dışında 280 doları geçtiğinin altını çizen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeraltındaki 1 milyar 300 milyon ton kabul edilen taşkömürü rezervinin ekonomiye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Enerji piyasasında kömür sektöründeki tedarik konusunda sıkıntılar yaşandığını aktaran Yeşil, milli kaynakların ekonomiye kazandırılması yönündeki çalışmaları da şöyle aktardı:

"Biliyorsunuz enerji piyasasında sıkıntılı günler yaşamaya başladık. Kömür sektöründe tedarik konusunda sıkıntılar başladı. Kömür fiyatları yurt dışında 280 dolarları geçti. Bu anlamda da yurt dışında kömür getirme işlemi firmalar tarafından zorluk yaşadı. Bizde bizim bölgemizde kömür bol. Yeraltında ki zenginliğimizi yer üstüne çıkarabilmemiz için yer üstüne çıkarabilmemiz için milyonlarca parayı dışarı yabancı ülkeye veriyoruz. Kendi bölgemizde istihdam anlamında kendi milli kaynaklarımızı ekonomiye katkı anlamında çalışmalarımız var. Tabi ki bunun hayata geçmesi konusunda çalışmalarımız var. TTK Genel Müdürümüz Bakanlarımız Milletvekillerimizle beraber bunun çalışmasına başladık. İnşallah bu kuruma işçi alımı konusunda hareketlilik başlayacak. Bu zenginliğimizi kendi imkanlarımızı kullanmak zorundayız. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor.”

"İşçi alımı konusunda gerekli başvuruları yapacağız"

İşçi alımı için gerekli başvuruları yapacaklarını ifade eden Başkan Yeşil, “Bizim taleplerimiz olacak. Yerin altında şartlar ağır. Hazırladığımız raporlarda bellidir. Yerin altında 300 km yeraltı açıklığımız var. 2700 metreyi aşan ayak boyluğumuz var. Burada çalışan arkadaşlarımız var. Kapasitemiz yüzde 32 ile çalışan arkadaşlarımız var. Tabi ki bunlar göz önünde bulundurulup genel müdürlüğümüzün hazırladığı eksik işçilerimizin hangi bölgelerde çalışmasına yönelik tabi ki bu dile getirerek işçi talebinde bulanacağız. Ortak bir çalışma içerisindeyiz yakın zamanda bitecek ”diye konuştu.

"Kok fabrikası kurumun zararını azaltacak"

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, kok fabrikasının Türkiye Taşkömürü Kurumunun zararını azaltacağını belirterek, “Kok fabrikasının alt yapı çalışmaları başladı. Tekrar burada nasıl hayata geçirilir ne zaman geçirilir istenilen bu bölgenin olmazsa olmazı kok fabrikasıdır. Zamanında yeterli ilgi gösterilmemiş ve fabrika kapatılmış. Kok fabrikası TTK' ın zarar anlamını azaltacak bir sistemdir. Bizim Kok fabrikasına ihtiyacımız var. Bakanlığımızın bu yönde çalışması var. Bunun altyapı çalışması şuanda inceleniyor. Bazı arkadaşlar bu olmayacak diyerek bizi yalanladılar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Altyapı çalışmaları var. İnşallah yakın zamanda oradan da nihai sonuç gelir. Bizler Zonguldak için her zaman gerekli mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Hakan Yeşil, kente karbon ve kül miktarının yüksek fiyatının ucuz olduğu kalitesiz kömürün getirildiği yönündeki iddiaların da Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğünce denetlendiğini ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.