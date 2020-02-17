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Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal A.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri için Türk Metal Sendikası'nın yetki belgesini aldığı belirtildi.


Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Tat Metal AŞ'de 307 işçiyi kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri için yetki belgesini Çalışma Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldiğini belirtti. 3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin yetki belgesi iş yeri temsilcileri tarafından panolara asılırken, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, sözleşme taslağı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Ercan yasal süreç içerisinde görüşmeleri başlatarak üyelerinin emeğinin karşılığını almaları için mücadele edeceklerini söyledi.

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