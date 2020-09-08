İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatil tercihlerinde de pandemi etkisi kendisini gösteriyor

Kuantum Araştırma tarafından düzenli olarak her ay gerçekleştirelen “Pandemi Günlükleri Araştırması” Ağustos raporu yayınlandı.

anketimvar.com online araştırma paneli üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, 12 ilde, 18 yaş üstü toplam 900 kişi ile görüşüldü.


anketimvar.com online araştırma paneli üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, 12 ilde, 18 yaş üstü toplam 900 kişi ile görüşüldü.


Covid 19 virüs yayılımının devam etmesine rağmen; yüzde 40,7'lik bir kesimin tatil yapmış olması ve ya önümüzdeki günlerde yapacak olması dikkat çekiyor. Tatile gidenlerin veya önümüzdeki günlerde gidecek olanların ulaşım aracı tercihleri irdelendiğinde pandemi etkisi gözlemleniyor. "Şahsi araç” tercihi yüzde 57,1'lik bir kesimin tercihi olarak en çok tercih edilen ulaşım aracı olarak karşımıza çıkarken, yüzde 7,9 ise bu kesime araç kiralayarak katılıyor ve toplam şahsi araç tercihini yüzde 65'e çıkarıyor. Katılımcıların yüzde 17,8'i şehirler arası otobüsü tercih ederken, yüzde 12,3'ü uçak, yüzde 4,9'u ise Feribotu tercih ediyor.


“Ev/Yazlık Ev” seçeneği yüzde 43,1'in tercihi olarak ortaya çıkarken, doğa tatili tercihlerdeki artışta dikkat çekiyor. Yüzde 9,5'luk kesim çadır tatilini tercih ederken, Bungalov'u tercih edenlerin oranı yüzde 7,7, karavanı tercih edenlerin oranı ise yüzde 2,9.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.