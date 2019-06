Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'nın ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İkinci makas mevkiinde, emniyet kemeri, telefon ve GBT sorgulaması yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamada emniyet kemeri takmayan yolcu ve sürücüleri hazırladıkları “Yaşam için kısa bir mola” çadırına davet edip emniyet kemerinin önemini anlatan kısa film izletti.

Denetimlerin her zaman yapılması gerektiğini ifade eden sürücüsü Eren Köktürk, "Gayet iyi bir uygulama her şey önce emniyet her şey bizim için. Tüm vatandaşlarımızın bu uygulamaya katılmaya davet ediyorum. Polisin her zaman görevinin başında olduğunu bilmek vatandaşlar içinde emniyet açısında hem caydırıcı bir unsur olarak emniyet güçleri burada” şeklinde konuştu.