Tatile gittikleri otomobil takla atıp başka bir araçla çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Ankara'dan Bartın'ın İnkumu beldesine tatile gidenlerin içinde bulunduğu araç, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yoldan çıkarak takla attı. Otomobil başka bir araca çarparak dururken, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın karayolu Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CYJ 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Otomobil, karayolunda seyreden BMW marka 67 DL 006 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarptığı otomobil ise kanala düştü. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi titiz çalışma sonrasında çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Bartın Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

06 CYJ 503 plakalı otomobilde bulunanların Ankara'dan Bartın'ın İnkumu beldesine tatile gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.