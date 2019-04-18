Tayini çıkan Murakıp Torun'a veda yemeği düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, İlçe Müftülüğünce Denetçi Cemalettin Torun için veda programı düzenlendi.

Üç yılı aşkın süredir Çaycuma Müftülüğünde Murakıp olarak görev yapan Cemalettin Torun'un Kütahya İl Müftülüğüne Murakıp olarak atanması sebebiyle veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Çaycuma Kaymakamı Serken Keçeli, Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Kozlu Müftüsü Şevket Bulut, Gökçebey Müftüsü Osman Güneş ve Çaycuma Müftülüğü personeli katıldı.

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş yaptığı konuşmada Cemalettin Torun'a Çaycuma'da yaptığı özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, başarılı çalışmalarının yeni görev yerinde de ziyadesiyle devam etmesini diledi.

İl Müftüsü Rüstem Can'da “Çok değerli hocamızın tayini çıkması münasebetiyle bir araya geldik. Kendisiyle iki yıldır beraber çalışma fırsatımız oldu. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum, yeni görev yerinde de başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Çaycuma Kaymakamı Serken Keçeli'de, Makamlar baki, insanlar geçici, devlet memurları olarak bunu sık sık yaşıyoruz diyerek, "Önemli olan geride hoş bir sâda bırakabilmek. Benim görebildiğim kadarıyla Cemalettin Bey hoş bir sâda bırakabilmiş. Eğer görevinizi layıkıyla yaptıysanız, insanların içlerinde olabildiyseniz, dostluk ve arkadaşlık kurabildiyseniz nereye giderseniz gidin bu bağlar hep sürüyor, kopmuyor. Çaycuma'ya yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.

Murakıp Cemalettin Torun, görev yaptığı süre içerisinde beraber çalıştığı başta Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş olmak üzere tüm müftülük personeline teşekkür ederek, Çaycuma Müftülüğü personelinden helallik istedi.

Kozlu Müftüsü Şevket Bulut'un yapmış olduğu duanın ardından yemek ikramına geçildi. Program hediye takdimi ile sona erdi.