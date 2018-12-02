İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan'ın anne acısı

TBMM Eski Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın annesi Saadet Toptan 93 yaşında yaşamını yitirdi.

TBMM Eski Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan 93 yaşında yaşamını yitirdi.


TBMM Eski Başkanı, AK Parti Zonguldak Eski Milletvekili ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu. Saadet Toptan'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını üzdü. 93 yaşında tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden anne Saadet Toptan'ın cenazesi 3 Aralık 2018 günü Hz. Ali Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.