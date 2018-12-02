TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan'ın anne acısı

TBMM Eski Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan 93 yaşında yaşamını yitirdi.

TBMM Eski Başkanı, AK Parti Zonguldak Eski Milletvekili ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu. Saadet Toptan'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını üzdü. 93 yaşında tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden anne Saadet Toptan'ın cenazesi 3 Aralık 2018 günü Hz. Ali Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.