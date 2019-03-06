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TCDD'ye ait rayları çalan zanlı serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Devlet Demir Yollarının raylarını çalan zanlı serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Devlet Demir Yollarının raylarını çalan zanlı serbest bırakıldı.


Çaycuma Ilçesi İstasyon mevki'inde TCDD'ye ait lojmanın bahçesinde bulunan rayların çalındığını Çaycuma Gar Müdürü Veysel Ç. polisi arayarak şikayette bulunmuştu. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu olayın faili 28 yaşındaki Çağlar K. olduğu tespit edilmiş, çaldığı malzemeleri sattığı şahıs Kenan K.(31)' e çalıntı mal satın almaktan işlem yapıldı.


Gözaltına alınan Çağlar K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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