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TCG Mızrak hücumbotu Zonguldak'ta

Deniz Kurdu-2019 tatbikatı kapsamında TCG Mızrak Hücumbotu Zonguldak Limanını ziyaret etti.


Zonguldak limanı kargo alanına demir atan TCG mızrak hücumbotu halkın ziyaretine açıldı. Deniz Kurdu 2019 tatbikatı kapsamında savaş gemileri limanlarda demir atarak halkın ziyaretine açıldı. Ziyaretçilere gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda Zonguldak limanına 21 Mayıs Tarihinde demir atan TCG Mızrak hücumbotu 23 Mayıs akşamına kadar halkın ziyaretine açık tutulacak. Botu merak eden vatandaşlar savaş gemisine ziyarette bulunup yetkililerden bilgi aldılar.

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