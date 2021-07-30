İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev değişimi

Zonguldak TCSG 86 Bot Komutanlığı’nda görev yapan Sahil Güvenlik Bot komutanı Yzb.

Zonguldak TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev yapan Sahil Güvenlik Bot komutanı Yzb. Ahmet Yakın Çanakkale'ye atanırken Zonguldak Bot Komutanlığı Yzb. Serhat Akbulut görevine başladı.


Zonguldak TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev yapan Sahil Güvenlik Bot komutanı Yzb. Ahmet Yakın Çanakkale'ye atandı. Yerine ise Yzb. Serhat Akbulut görevine başladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz kendilerine yeni görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.