Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde 22 yaşındaki Yunus Karadeniz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli İlçesi'ne bağlı Kocaali Mahallesi sakinlerinden Murat Karadeniz'in oğlu Yunus Karadeniz, genç yaşta geçirdiği hastalık sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Bir süredir ilçedeki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve bugün hayata gözlerini yuman Yunus Karadeniz için bugün öğle namazına müteakip Kocaali Mahallesi Ahmetcikler Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Yunus Karadeniz'in cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verilecek.