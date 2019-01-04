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Tehdit oluşturan tarihi yapı yıkıldı

Zonguldak’ta yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan tarihi 2 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Zonguldak'ta yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan tarihi 2 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.


Mithatpaşa Mahallesi Tulumba Sokak'ta koruma altında bulunan 2 katlı binanın duvarları rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Duvarların sallandığını gören vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Zonguldak Belediyesi ekipleri çevredeki binalara tehlike arz eden binayı Koruma Kurulu'nun denetimi ve gözetiminde yıktı.


Yıkım esnasında zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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