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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Akköy Merkez Mahallesi Göltarlası mevkiindeki tek katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakki Saydam ve ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan yangına Kdz. Ereğli ve Ormanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, ev kullanılamaz hale geldi.


Savcılık çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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