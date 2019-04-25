TEKDER Genel Başkanlığından Büyükdedeye'ye teşekkür

Türkiye Tekder Genel Başkanı Murat Çatalçam Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi ziyaret etti.

Türkiye Tekder Genel Başkanı Murat Çatalçam ve yönetim kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi makamında ziyaret etti. Başkan Çatalcam 2 Haziran'da uygulamaya konacak olan yapı denetim, şantiye şefliği yönetmeliği ile ilgili çalışmalara verdiği destekten dolayı Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye teşekkür etti. Başkan Çatalcam ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere özellikle Bakanımıza emeği geçen, Bakan yardımcılarımız ve bürokratlara 5 milyon meslek yüksek okul mezunu adına müteşekkiriz. Şu an 26 ilde şube ve temsilcilik bazında teşkilat çalışmamızın sonuçlandığını 1 yıl içinde 81 ilde teşkilatlanma hedefimizin olduğunu TEKDER'e verecekleri destek ile ivme kazanacağımızı anlattık. Camiamız için, çok önemli hedeflerimiz arasında ilk sıralarda yer alan uzun yıllardır teknikerlerin kanayan yarası olan teknikerler odası kuruluş çalışmaları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Pek çok derneğin aksine, bizim etik değerlere önem veren milli duygu ve düşüncelere sahip hiç kimse ve kurumun güdümünde olmayan bağımsız yenilikçi teknoloji bağımlısı, tüzük ve amaçlarına hizmet eden, tekniker ve tüm MYO mezunlarına faydalı, halka hizmetin hakka hizmet olacağı düsturunu benimsemiş bir STK olduğumuzu bakan yardımcımıza anlattık. Bakanımızdan çalışmamız ve faaliyetlerimiz hakkında desteklerini istedik, o da destek olabileceklerini söyledi. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Birçok konu başlığında düşünce ve görüşümüzün yakın olduğu anlaşıldı. Özellikle yeni mezun mühendislerin mesleki yeterliliğe ve tecrübeye sahip olmadan yapı denetim ve şantiye şefliğinin ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkmamıza engel oluşturup kaliteyi olumsuz yönde etkileyeceği mesleki yeterliliğinin Mühendis, Teknik öğretmen, Teknikerler içinde ilerleyen zamanda uygulanması gerekliliğini ilettik, bizleri kabul ettiği için Sayın Büyükdede'ye camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız' dedi.