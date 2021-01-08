Tekin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun"

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

”Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının; tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Bir ülkede Basın ne kadar güçlü ve özgür olursa o ülkenin Demokrasisi de o kadar güçlü olur. Basınımızın gösterdiği gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İçinde bulundukları şart yada koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle; gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum.”