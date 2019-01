Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Alaplı Belediyesi Aile Çay Bahçesinde düzenlenen kahvaltı da konuşan Belediye Başkanı Nuri Tekin, Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir özveriyle her türlü ortam ve şartlarda görev yapan değerli basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını söyledi.

Alaplı'mızda yerel ve ulusalda görev yapan bütün gazetecilerin yaptıkları zorlu görevlerinden dolayı kutladığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

“Değerli basın mensuplarımız özellikle İlçemizin gelişmesinde, İlçemizin güzelliklerinin duyurulmasında yapılan çalışmaları topluma ulaştırmada ciddi emek sarf ediyorsunuz. Ben basın mensuplarımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü her an her koşulda her şartta mesai kavramı olmaksızın topluma bilgi aktarmanın gayreti içerisinde olup gerektiğinde nice zorluklara katlananlardansınız. Bu vesileyle, bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim. Çalışmalarınızda ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum.”

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı'da konuşmasında, Başkan Tekin'e gazetecileri unutmadığı için teşekkür ederek, "Bugün bizim için özel bir gün. Bu özel ve önemli günde bizlerle birlikte olan Belediye Başkanımız Sayın Nuri Tekin'e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel basın mensuplarına çeşitli hediyeler verirken Bostancı ise, Belediye Başkanı Nuri Tekin'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.