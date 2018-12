Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Tekin, mesajında, tüm canlıların engelli olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İnsanların hatta tüm canlıların, kimi zaman zorlaşan yaşam şartları, her bireyi, her canlıyı potansiyel engelli adayı haline getirmekte, her an herkes engelli olma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Yaşamın içinde var olan bu gerçek, herkesin kendini görebileceği, kendini onlardan ayırt edemeyeceği bir durumdur. Dünyada ve Ülkemizde olduğu gibi, bölgemizde ve ilçemizde yaşayan insanların azımsanamayacak bir bölümü engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Çeşitli engellerine rağmen, yılmadan, hayata küsmeden, yaşam mücadelelerini ekonomik ve sosyal hayatın her alanında yer alarak, azimli bir şekilde sürdüren engelli vatandaşlarımız, toplumumuzun en önemli güç kaynağıdır. Engellerini; yaşam mücadelelerine “engel” olmaktan çıkarmayı başarabilen engelli vatandaşlarımız, bireysel yetenekleriyle de hepimizin gurur kaynağı olmuşlardır.

Şu unutulmamalıdır ki, engellilik; hiç kimsenin kendi tercihi olmadığı gibi, herkes de potansiyel bir “engelli adayı”dır. Herkesin de bunun bilincinde olması gerekir. Engellilerin herkesle eşit haklara sahip olması, karşılaşabileceği engellerin ortadan kaldırılması; çağdaş ve medeni bir toplum olmanın gereği olduğu gibi, kurumsal ve bireysel görevimizdir. Bu duygularla, bütün engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün onların özlemini duyduğu daha çağdaş ve daha modern yaşam şartlarına kavuşmalarında, yeni bir “pencere açmasını” diliyorum.”