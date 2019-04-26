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Tekin; "Çalışmaların 70'ini tamamladık"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezi ve mahallerdeki yüzde 30 oranındaki eksikleri tamamlamak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yeni Siteler Mahallesi R blok çevresinde devam eden altyapı ve beton yol çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Tekin, “Geçmiş 5 yıllık dönemde İlçe Merkezi ve mahallelerimizde eksiklerin yüzde 70'ini tamamladık. Kalan yüzde 30'luk kısmını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Tekin, şöyle konuştu:


“Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde İlçe Merkezi başta olmak üzere mahallelerimizde çok önemli hizmetler yaptık. İnsan odaklı hizmetler başta olmak üzere altyapı ve yol çalışmalarına büyük önem verdik. Bu doğrultuda 5 yılda İlçemizdeki yüzde 70 oranındaki eksikleri tamamladık. Kalan yüzde 30 civarındaki eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalarımıza başladık. Yeni Siteler Mahallesi R blok çevresinde altyapı ve beton yol çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burayı en kısa sürede tamamlayarak diğer eksik kalan yerlerimizi de ivedilikle tamamlayarak büyük projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız.”

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