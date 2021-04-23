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Tekin çifti çocukların yüzünü güldürdü

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, pandemi nedeniyle etkinlikler yapılmadan kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. Eşi Aysel Tekin ile birlikte çocuklara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, pandemi nedeniyle etkinlikler yapılmadan kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürdü.


Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgi ve alakaları ile karşılaşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin ‘bu sevginin tarifi yok' dedirtti.

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