Tekin, "Daha güzel bir Alaplı için çalışıyoruz”

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Tepeköy Mahallesi'nde halkın hizmetine açılan 4 bin metre kare alana sahip vadi parkta incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada Tepeköy Mahallesi Afet Konutları yanında vatandaşların gezinti, yürüme ve dinlenme; çocukların ise oyun ihtiyaçlarını karşılamak için çok güzel bir Aile Parkı'nı daha ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Alaplı'yı her anlamda daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gerekli çabayı eksiksiz olarak yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Tekin, "Biz göreve geldiğimizde İlçemizde vatandaşlarımızın gezinti, yürüme ve dinleme çocuklarımızın ise oyun oynayabilecekleri alanlar çok yetersizdi. 9 yılda Sahil Park başta olmak üzere her mahallemize Aile parkları kazandırdık. Kazandırmaya da devam ediyoruz. Bugün yapımını tamamladığımız ve halkımızın hizmetine açtığımız Vadi Park bunlardan bir tanesi. 4 bin metre kare alana sahip Parkımızda vatandaşların gezinti, yürüme ve dinlenme; çocukların ise oyun ihtiyaçlarını karşılayacağı çok güzel bir Aile parkı oldu. Bu bölgede çok büyük bir ihtiyacı gidermiş olduk. Mahallelerimiz de bu tip aile parkları ile ilgi çalışmalarımız olacak. Güzel Alaplı'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ciddi bir gayret içindeyiz. Bu anlamda, insana dokunabilecek projeler üretmeye devam edeceğiz. Vadi Park İlçemize hayırlı olsun” dedi.