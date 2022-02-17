Tekin, "En iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı'ya en iyi hizmeti verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezi ve mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Tekin; “Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe merkezinde Hükümet Konağı karşısında kaldırım çalışmalarımız tamamlanmak üzere altyapı çalışmaların ardından bugünde baskı beton çalışması yapılıyor. Hemen ardından kaldırımı ışıklandırarak şehrimize yakışır bir hizmeti daha tamamlamış olacağız. Yine Gençlik Sitesinde parke çalışmaları tamamlanmak üzere hafta sonuna kadar buradaki çalışmaları bitirerek yolu halkımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Ayrıca Gençlik Sitesine güzel bir aile parkını da kazandıracağız. Elektrik kurumu tarafından Yeni Siteler Mahallesinde havai enerji hatları yer altına alınmasının ardından bozulan yollarda onarım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ayrıca Merkez mezarlığı ve 690 Evler mezarlıklarında kar yağışı ile birlikte zarar gören ağaçları budama çalışmalarımız sürüyor. Alaplı'mıza en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde sürdürüyoruz. Tüm amacımız Alaplı'mızı daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmektir. Bu çalışmalar esnasında tabi ki o bölgede yaşayan hemşehrilerimiz günlük yaşam açısından olumsuz etkileniyorlar, bu konuda da hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Bütün amacımız halkımızın daha güzel bir Alaplı'da yaşaması içindir. Eksiklerimiz tabi ki var. Ancak bunları kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.