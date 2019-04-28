Tekin, "Esnaflarımız birlik beraberliği bizleri mutlu ediyor"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Esnaf ve Sanatkar Odası tarafından düzenlenen ‘Birlik, Beraberlik, Kaynaşma ve Dayanışma' kahvaltısına katıldı.

Alaplı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Tekin, Alaplı'da esnafların birlik berberlik içinde olmaları bizleri her zaman mutlu ettiğini söyledi.

31 Mart seçimlerinin geride kaldığını halkımıza hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

“Ben'de bu odanın bir üyesiyim. Üyesi olmaktan da her zaman gurur duyuyorum. Alaplı'daki esnaflarımızın birlik beraberliği bizleri her zaman mutlu ediyor. Bu organizasyonda İlçemizdeki birlik beraberliği bir kez daha göstermiş olmaktadır. Allah bu birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın. 31 Mart Yerel seçimleri geride kaldı. O orada kaldı bundan sonra önümüze bakacağız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Çok güzel hizmetler yaptık bundan sonrada daha güzel hizmetler yapmak için var gücümüzle çalışacağız. 1 hafta sonra Ramazan ayı, ben şimdiden ‘Ramazan Ayınız Mübarek Olsun' diyorum. Ben oda Başkanımız Muharrem Gelgeç'e ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum.”