Tekin, Koordinatörü Akköse'yi makamında ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörünü Bülent Akköse ve Yardımcısı Osman Çayak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, Alaplı Belediyesi'nin çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, ilk ziyaretini Alaplı yaptığını söyledi. İmamoğlu'nu Alaplı'da tekrar görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Tekin, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörünü Bülent Akköse ve Yardımcısı Osman Çayak'ı Belediyemizde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Kendileriyle Belediyemizin çalışmaları ve İBB ile koordineli yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Geçtiğimiz yıl 23 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Alaplı'ya yapmıştı. Onu İlçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olmuştuk. Emrem İmamoğlu'nu İlçemizde görmekten her zaman çok mutlu olacağız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selamlarını getirdiklerini belirten Akköse ise, "Alaplı'da olmaktan çok mutlu olduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başkanımız Nuri Tekin'e ve Alaplı halkına selamlarını getirdik” diye konuştu.

Akköse, Başkan Tekin'e, İstanbul'u simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.