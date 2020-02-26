Teknikerler oda hakkı verilmesini talep etti

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Teknikerler Derneği Başkanı Barış Alkan Türkiye Coğrafi Bölgeler Federasyonu ve Türkiye Konfederasyonu Kurulma çalıştayına katıldı.

Kdz. Ereğli Alkan Teknikerler Derneği Başkanı Barış Alkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Doğan 21-23 Şubat tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen ve ülke genelinde yirmi beşe yakın tekniker dernek başkanlarının katılımı ile yapılan Türkiye Coğrafi Bölgeler Federasyonu ve Türkiye Konfederasyonu Kurulma çalıştayına katıldı.

Kdz. Ereğli Teknikerler Derneği Başkanı Barış Alkan çalıştayda yaptığı açıklamada, 06 Aralık 2019 tarih ve 30970 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Gıda Yem İşletmelerinde çalıştırılması zorunlu meslek mensuplarının belirlenmesine dair tebliğ (Tebliğ No: 2019/48)'e istinaden 13 bin gıda teknikeri işsiz kalacağına vurgu yaptı.

Yıllardır turizm sektöründe hizmet veren gıda teknolojisi mezunlarını işsiz bırakıldığını belirten Alkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “06.12.2019 Tarihli 30970 Sayılı Resmi Gazete Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Mensuplarının Belirlenmesine Dair 2019/48 Tebliğ'de Gıda Teknolojisi ön lisans mezunlarının maddi manevi hak kayıplarına sebebiyet veriyor olması nedeni ile Ek1 listesindeki maddelerin tekrar değerlendirilmeye alınmasını istiyoruz.

29. Madde de belirlenen meslek grupları arasında Devlet üniversitelerinde okutulmakta olan Gıda Teknolojisi bölümüne yer verilmeyerek özel sektöründeki istihdam imkânları elimizden alınmıştır. Bu bölüm dersleri arasında gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi eğitimleri örgün olarak öğrenen Gıda Teknikerlerinin mağduriyetinin giderilmesi 10-15 yıl tecrübesi bulunan bu meslek çalışanlarının yükselmiş olduğu yöneticilik görevinden uzaklaştırılmasının ve işsizlik ile karşı karşıya bırakılmasının engellenmesi için Gıda Teknolojisi (Gıda Teknikerliği) Bölümünün Ek 1 listesine eklenmesini gerekmektedir.

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Kapsamında tüm haklarımız ve yetkimiz mevcut iken;

5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu yayınlanması ile EK 1de sadece lisans mezunlarına 25 iş kolunda yetki verilmesi ile ön lisans mezunu gıda teknikerleri olarak mesleki hak kaybına uğradık.

2019/48 nolu Tebliğ (06/12/2019 tarih ve 30970 sayılı R.G) de yayınlanması ile; Son olarak çalışmakta olduğu EK 1'in 29. Maddesi “Konaklama tesislerinde “ de hak kaybına uğrayarak mesleğimiz tamamen silinmiştir.

Hali hazırda sektörde çalışan ve mezun vermeye devam eden 2000 yılından 2020 yılına kadar yaklaşık 13.000 gıda teknikerleri işsizlikle karşı karşıya bırakılıyor. Gıda teknolojisi gıda teknikerleri de ek 1 listesine eklenmeli mağduriyetimiz giderilmeli yoksa üniversiteli işsizler kervanına ekleneceğiz” dedi.

“Teknikerlere Oda Hakkı Verilmesini İstiyoruz”

Alkan, bölgelerinde bulun an mezunlara seslenerek, sorunlarımıza birlikte çözüm bulma önerisinde bulundu. Alkan, “Bizlerde yüksekokul mezunuyuz, bunun yanı sıra tekniklerimizin büyük bir kısmı deneyimli ülkemize faydalı işler yapıyor. Teknikerlere oda hakkı verilmesi ve hükümetin de teknikerlerin arkasında durması ülkeyi başarıya götürecektir. 227'ye yakın bölüm açarak, her yıl 500 bin mezunla gençler işsiz bırakılıyor. Teknikerlerin sadece gıda değil aynı zamanda inşaat, makine, elektrik gibi alanlarda var. Şuanda teknikerlerin Türkiye geneli sayısının 3 milyon 800 bini aştı” dedi.