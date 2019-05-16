Zonguldak Merkez Rüzgarlımeşe İlkokulu'nda velilere yönelik “Teknoloji seni değil sen teknolojiyi kullan” adlı Teknoloji Bağımlılığı semineri düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerinin projeleri kapsamında Rüzgarlımeşe İlkokulu salonunda gerçekleştirilen seminere çok sayıda veli katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı teknoloji bağımlılığı soruları içeren sokak röportajı video gösterimi ile başlayan seminerde konuşmacılardan ilk olarak Aile Danışmanı Semra Merdivan söz alarak aile içerisindeki teknoloji bağımlılığının oluşturduğu sorunlar ve çözüm yolları ile y kuşağının ve kuşağının bağımlı oldukları konulara değindi. Daha sonra söz alan psikolog Özlem Başaoğlu da çocukların teknoloji bağımlılığının nasıl önlenebileceği konularında velilere bilgiler aktardı.

Seminerin sonunda Okul Müdürü Ferit Karadayı Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye bölümü öğrencilerine bu seminerin hazırlanmasını sağladıkları için teşekkür etti ve konuşmacıları sahneye davet ederek Semra Merdivan'a ve Özlem Başoğlu'na velileri adına çiçek takdim etti.