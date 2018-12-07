Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı paneli

Geçen yıl kurulan Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şubesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Yeşilay Topluluğu ile işbirliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde “Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı” konulu bir panel düzenledi.

Bağımlılıkla mücadelede tüm dünyada artık bir marka haline gelmiş olan Yeşilay Cemiyeti 98 yıllık bir gecikmenin ardından geçtiğimiz yıl ilimizde Uzman Dr. Fatih Akça tarafından kurulmuştu. Hızla örgütlenen Yeşilay Zonguldak Şubesi üniversite örgütlenmesini de Bülent Ecevit Üniversitesi Yeşilay Öğrenci Topluluğu Kurucusu Doç. Dr. Gül Banu Duman'ın desteğiyle gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy teknoloji bağımlılığı üzerine verdiği bildiride bağımlılığın her türlüsünün gerek insanın ve gerekse ailenin dokusunu bozduğunu dile getirdi.

Atasoy, “Bu tür bağımlılıkları bireyi toplumdan uzaklaştırıyor. Bağımlı hastalarımızdan bazıları yıllarca bu alışkanlıklardan tam anlamıyla kurtulamayabiliyorlar. Bağımlılıkla mücadelenin en kolay ve etkin yolu eğitim” diyerek bağımlılıkla mücadelenin önemini vurguladı.

Panele İstanbul'dan katılan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Teşkilatlanma Birimi Gençlik Çalışmaları Uzmanı ve Teknoloji Bağımlılığı Uzmanı M. İsmail Memiş ise, ailenin yeterince ilgilenemediği bireylerin bu ilgiyi sosyal medya ya da bilgisayar dünyasında, sanal bir âlemde aradığını ifade etti. Gençlerin okuldaki zaman dışında hemen hemen günde ortalama 5-6 saat civarında bir zaman dilimini bilgisayar başında geçirdiğini, bunun bazen daha uzun zaman dilimleri de tuttuğuna dikkat çekti.

Panel bitiminde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Bağımlılıklar doğru şeylere olmadığında büyük bir sorun haline geliyor. Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı meselesinde sorunu yaşayan nesil ile soruna çare arayan nesiller arasında uzak bir mesafe oluştu. Sosyal medya bağımlılığı insanın kendisine ve topluma olan saygıyla ilişkili de bir durum. Anne ve babalar eğer kendisine ve etrafına saygı göstermezse aradaki irtibat da azalıyor. Bu durumda olup biten olaylardan haberdar olamayan aileler, haberdar olduklarında da iş işten geçiyor” diyerek anne ve babaların sorumluluklarını hatırlattı. 2018/2019 yılında toplumda farkındalığı artırmak için sosyal sorumluluk dersleri için Bağımlılık konusunu seçtiklerini söyleyen Rektör Çufalı verimli bir yıl geçirme dileğinde bulundu.

Düzenlenen panel sonrasında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Uzm. Dr. Fatih Akca ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Teşkilatlanma Birimi Gençlik Çalışmaları Uzmanı M. İsmail Memiş'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi ve ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sadi Şen tarafından BEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy'a teşekkür belgesi takdim etti.