İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teknopark firmalarına eğitim verildi

Marmara Teknokent Yetkilileri tarafından Zonguldak Teknopark firmalarına eğitim verildi.


T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Mentor-Menti Projesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Teknokent Zonguldak Teknopark'a mentor olarak atanmış ve iki teknopark arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştı.


Marmara Teknokent A.Ş. İdari ve Mali İşler Birim Yöneticisi Nuray Şirin, TTO Birim Yöneticisi Deniz Yayla, TTO Uzmanı Kübra Altay ve TTO Uzmanı Azra Afşin, Marmara Teknokent Mali Müşaviri Ersu Türedİ ve Erdem Bayrak tarafından Zonguldak Teknopark'a bir gün süren bir ziyaret gerçekleştirildi.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Marmara Teknokent Mali Müşaviri Ersu Türedi tarafından Zonguldak Teknopark firmalarına “Teknoparklarda Muhasebe Uygulamaları” başlıklı eğitim verildi. Eğitimde teknopark firmaları için muhasebe mevzuatları, karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından Zonguldak Teknopark Yönetici Şirket çalışanları ve teknopark firma yetkilileri tarafından yöneltilen idari, mali ve proje bazlı tüm sorular Marmara Teknokent ekibi tarafından cevaplandı.


Marmara Teknokent yöneticilerine ziyaretleri ve eğitimleri için teşekkür eden Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu konuya ilişkin olarak, Marmara Teknokent ile yapılan İş Birliği Protokolü kapsamında, Zonguldak Teknopark'ın faaliyetlerini daha sürdürülebilir kılmak ve bölgede gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarında öncü kuruluş misyonunu edinmek adına eğitim ve projelerin devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.