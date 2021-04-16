Teleferik projesi için adım atıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kente kazandırmak için harekete geçtiği Göztepe Teleferik Projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy ekibiyle birlikte Ereğli'ye gelerek incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kente kazandırmak istediği turizm projelerinden biri olan Göztepe Teleferik Projesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Başkan Posbıyık, projenin çizimi için İBB heyetini Ereğli'de ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Gültekin ve teknik ekibi Ereğli'ye gelerek proje alanında incelemelerde bulundular. Belediye Başkan Yardımcıları Haluk Okur, M. Tayyar Mendeş ve ilgili daire müdürleriyle birlikte Göztepe'de yapılan incelemenin ardından heyet Başkan Posbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette Metro A.Ş. Genel Müdürü Yardımcısı M. Fatih Gültekin çizilen proje hakkında brifing verdi. Projenin Amfi Tiyatro ile Göztepe arası çizildiğini belirten Gültekin, “452 metre uzunluğunda, 4 kabin, her bir kabinde 8 kişi olmak üzere saatte 512 yolcu kapasiteli ve 2 dakika 54 saniye varış süreli projenin ayaklarının konulacağı yerler tespit edildi” dedi.

Başkan Posbıyık da İBB heyetine teşekkür ederek Herkül heykeli hediye etti.