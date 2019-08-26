İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telefonla konuşan yaşlı adama minibüs çarptı

Zonguldak’ta bir kişi, durakta cep telefonuyla konuştuğu sırada geri geri gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ta bir kişi, durakta cep telefonuyla konuştuğu sırada geri geri gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.


Olay Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre minibüs durağı önünde telefonla konuşan Hayri D'ye geri geri çıkan araç çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralanan Hayri D'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hafif şekilde yaralanan Hayri D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.