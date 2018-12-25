TEMA Doğa Eğitim programları

TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, doğa bilinciyle büyüyen nesiller için anaokulundan liseye kadar öğrencilere doğa eğitimleri verdiklerini ifade etti. Aydan, “Doğa bilinciyle büyüyen nesiller için TEMA Vakfı olarak okullarda, ana okulundan liseye kadar doğa eğitimleri veriyoruz. Çünkü çocukların doğayı tanımadan sevmeyeceğine, sevmeden koruyamayacağına inanıyoruz. Yarınlarda doğayı tanıyan, seven, koruyan; Kendisini doğanın sahibi değil de bir parçası olarak gören nesiller için çocuklarımızın daha fazla doğa ile içiçe olması gerekiyor. Eğitimin bazı bölümleri teorik, bazıları deneysel, bazıları da doğada uygulamalı gerçekleşmekte. Doğayı anlayarak ve doğayla uyum sağlayarak sürdürülebilir bir yaşam mümkün. Bu nedenle bizler Minik TEMA, Yavru TEMA, Orta Okul TEMA ve Lise TEMA adlı eğitim programlarımızı binlerce gönüllü öğretmenin işbirliği ile yer yıl 81 ilde yüz bini aşkın çocuk ve gençle uyguluyoruz. Ayrıca, Üniversitelerde de Genç TEMA gruplarımız doğa odaklı çalışmalar yapmaktalar. Zonguldak Merkez, Çaycuma, Ereğli, Kozlu ve Devrek' te 2018- 2019 döneminde toplam 12 sınıfta 266 öğrenci ile Doğa eğitim Programını uygulamaktayız. BEÜ Genç TEMA Grubu da çalışmalarını sürdürmekte. İl Temsilciliği ve İlçe Gönüllü Sorumluları olarak okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle buluşuyor, sunumlar yapıyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği, bioçeşitlilik, toprak, su, orman üzerine bilgiler aktarıyoruz. Bazen meşe palamudu ekiyor, bazen hep birlikte fidan dikiyoruz. Eğer bir sınıfın öğrencilerinin tamamı TEMA'ya gönüllü olursa, o sınıfın kapısına yeşil yaprak asılıyor. TEMA Merkezindeki uzman kişiler tarafından, yaş gruplarına göre hazırlanan, Kasım ayında başlayıp Mayıs'ta biten etkinlik takvimi öğretmenlerin koordinesinde, öğrenciler tarafından uygulanmakta. Bu kapsamda, Doğa Eğitim Programlarını çocuklara ve gençlere ulaştırma olanağı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına, gönüllü öğretmenlerimize, İlçe Gönüllü Sorumlularımıza, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.