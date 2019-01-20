Temelkuran, tekrar adaylığını açıkladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 10 yıldır muhtarlık yapan Yeni Mahalle Muhtarı Teoman Temelkuran, tekrar aday olduğunu açıkladı.

10 yıldır Çaycuma ilçesinin en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle'de muhtarlık görevini gerek verdiği hizmetlerle, gerekse halkıyla olan birliktelik ve beraberliğiyle en iyi şekilde yürütmeye çalışan Teoman Temelkuran 31 Mart 2019 tarihindeki Yerel Seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Muhtarlık mazbatasını kimseye kaptırmayan Temelkuran, güçlü kadrosu ile yaptığı çalışmalarla yıllardır muhtarlık görevini başarılı bir şekilde sürdürürken yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Vefalıdır benim mahallemin güzel insanları beni yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Göreve geldiğimizden itibaren, yılın her günü vatandaşlarımıza hizmet verdik. Telefonumuzu hiç kapamadık. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vereceğiniz oylar ile beni ve azalarımı tekrar bu göreve layık görürseniz önümüzdeki süreçte de görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun, Rabbim utandırmasın" dedi.