İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temizlik işçisinden örnek davranış

Zonguldak’ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli işçi, çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.

Zonguldak'ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli işçi, çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.


Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammet isimli bir işçi vatandaşların şaşkın bakışları arasında çöpten bir şeyler topladı. İşçi, bir süre sonra çöpten çıkardığı ekmek parçalarını kuşlara yedirdi. Temizlik görevlisinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.