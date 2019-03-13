Temizlik yapmak için çıktığı iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Zonguldak'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda temizlik işçisi olarak çalışan kişi çıktığı iskeleden düşerek kafasından ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat: 11.00 sıralarında Karaelmas Mahallesi İstasyon Caddesindeki TCDD binası önünde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda temizlik işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Çağatay Çetinkaya, temizlik yapmak için 4 metre yükseklikte iskeleye çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Çetinkaya, 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Kafasından yaralanan Çağatay Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.