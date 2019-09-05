Tenisçiler "Zafer Kupasında" çarpıştı

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında “30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası" düzenlendi.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında “30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası” yapıldı. Merkez il ve ilçelerden onlarca sporcu katıldı. 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası 20 + tek erkekler, 20 + tek bayanlar, 20+ çift bayanlar, 20 + çift erkekler ve 20+ karışık çiftler olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleştirildi.

Bir birinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalar sonunda karışık çiftlerde Özlem-Salih Yıldız çifti şampiyon olurken, Gülay Ertürk-Süleyman Gezer çifti ikinci olma başarısı gösterdi. Tek bayanlarda Engin Mocan birinci, Özlem Yıldız ikinci, tek erkeklerde Murat Hut birinci, Süleyman Gezer ikinci oldu. Çift bayanlarda Zeynep Yıldız-Gülay Ertürk birinci, Gülüşan Alkılıç-Gülşen Güçlü çifti ikinci oldu. Çift erkeklerde Rahmi Üder-Berke Sarıçam çifti birinci olurken, Salih Yıldız-İlyas Çep çifti ise ikinci oldu. Turnuvanın sonunda dereceye girin sporculara kupalarını Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep, Asbaşkan Rahmi Üder ve Tenis İl Temsilcisi Murat Hut verdi.