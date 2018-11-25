İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşıspor, galibiyeti madencilere armağan etti

1.

Amatör Küme takımı Tepebaşıspor, 3-1 yendi Çatalağzıspor maçında galibiyeti şehit madencilere armağan etti.


Amatör müsabakalarında Tepebaşıspor, hafta sonu Çatalağzı Demirspor'u konuk etti. Tepebaşıspor, kaçak maden ocağında meydana gelen patlamada şehit düşen üç işçi anısına seremoniye madenci baretiyle çıktı. Tepebaşıspor'un bu davranışı futbol müsabakasını izlemeye gelen taraftarlardan büyük alkış aldı. Maç ise Tepebaşıspor'un 3-1 üstünlüğü ile bitti. Atakan, Emre ve Oğuzhan'ın kaydettiği gollerle müsabakadan galip ayrılan takım, galibiyetini şehit madencilere armağan etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.