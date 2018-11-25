Tepebaşıspor, galibiyeti madencilere armağan etti

Amatör Küme takımı Tepebaşıspor, 3-1 yendi Çatalağzıspor maçında galibiyeti şehit madencilere armağan etti.

Amatör müsabakalarında Tepebaşıspor, hafta sonu Çatalağzı Demirspor'u konuk etti. Tepebaşıspor, kaçak maden ocağında meydana gelen patlamada şehit düşen üç işçi anısına seremoniye madenci baretiyle çıktı. Tepebaşıspor'un bu davranışı futbol müsabakasını izlemeye gelen taraftarlardan büyük alkış aldı. Maç ise Tepebaşıspor'un 3-1 üstünlüğü ile bitti. Atakan, Emre ve Oğuzhan'ın kaydettiği gollerle müsabakadan galip ayrılan takım, galibiyetini şehit madencilere armağan etti.