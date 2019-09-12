Terörle mücadele gazisini darp olayında 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta terörle mücadele gazisinin yeni asfalt dökülen yola girdiği için çıkan kavgada darp edildiği iddiasının ardından gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Karaelmas Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre terörle mücadele gazisi Hasan Özdemir (48), engelli yeğenini okula kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdi. Çıkan tartışmada gazi Hasan Özdemir'i darp ettiği iddia edilen F.A. ve T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

1992 yılında Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına gelen kurşunla ağır yaralanarak yüzünün sol tarafının felç kaldığı öğrenilen gazi Hasan Özdemir'in ise arbedede yaralanmasının ardından hastanedeki tedavisi sürüyor.