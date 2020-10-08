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Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ters yöne giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ters yöne giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bartın-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkiinde ters yöne giren Z.T.'nin hakimiyetindeki 74 BV 770 plakalı Fiat Doblo marka araç, Saltukova'dan Çaycuma'ya gitmekte olan O.K. hakimiyetindeki 34 BLZ 358 plakalı Fiat Fiorino marka araca çarptı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden kurtardığı yaralılar Z.T., T.T., O.K. ve C.Ş. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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