Terzi, “Bu takım ligde kalacak”

Zonguldak Kömürspor'un teknik patronu Cahit Terzi, hafta sonu kendi sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçına değindi.

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Bandırmaspor'un iyi bir takım olduklarını söyleyerek, son 5 maçtır mağlubiyetlerinin olmadığını ve puan aldıklarını söyledi. Terzi ayrıca, yönetimin gerekli destekleri verdikleri takdirde bu takımın ligde kalacağını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, Bandırmaspor'un iyi bir kadro kurduğunu söyleyerek, ''Çocuklar ağır sahaya rağmen çok iyi mücadele ettiler. Girdiğimiz 2 3 tane net pozisyon var. 1-0'da öndeydik son 4 5 dakika ve son 20 dakika baskı yedik. Bu baskıların sebebi, önde ki oyuncuların yorulması ve top tutamayışı bize o baskıyı getirdi. Hakemin yüzde yüz faulleri vermeyişi baskıyı arttırdı. Son 5 dakika ise şanssız bir penaltı golü ile 1-1 berabere kaldık. Bandırma takımı da 15 tane yeni transfer yapmış. Gerçekten çok iyi bir kadro kurmuşlar. İyi bir takımla oynadık. Buna rağmen yenebilirdik. Tabi ki son 5 maçtır mağlubiyetimiz yok. Puanda olsa alıyoruz. Artık bundan sonra önümüzde ki haftalara bakacağız ''dedi.

''Önümüzdeki senenin hazırlıklarını yapıyoruz''

Önümüzde ki senin hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Terzi, ''Kadromuzda genç oyunculara da yer veriyoruz. Senenin hazırlıklarını yapıyoruz. Oyuncularda faydalandıklarımız oluyor faydalanamadıklarımız oluyor. Onları da bu vesile ile görmüş oluyoruz. Ama şunu kesinlikle söylüyorum kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Bu takımın küme düşme gibi problemi olmayacak. İnşallah yönetimde çocuklara gerekli destekleri yaparak bu takımı ligde tutacağız ''diye konuştu.