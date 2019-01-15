Terzi, "Saha ve seyirci avantajı ile Manisa'yı yeneceğiz"

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, 3 kaliteli oyuncu aldıklarını söyleyerek saha ve seyirci avantajı ile oynayacakları Manisaspor maçından galip geleceklerini söyledi.

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, 3 kaliteli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyerek "İhtiyacımız olan yerlere iyi futbolcular aldık. Bize katkıları olacağını düşünüyoruz. Geldikleri takımlarda da oynayan çocuklar. Semih Karadeniz'i Trabzonspor'dan aldık. Yeni Orduspor'dan Mustafa Öztürk'ü aldık. Bayrampaşaspor'dan Mehmet Öztonga'yı aldık. 3'ü de kaliteli oyuncular. Tezcan'ı bu hafta profesyonel yapacağız. 4 tane yeni transferimiz oluyor. Tabi Onur Eriş gibi önemli oyuncularda verdik. 6 tane oyuncumuz kulüpten ayrıldı. İnşallah saha ve seyirci avantajını kullanarak Manisa'yı yenmek istiyoruz. Okan Eken tedavi için Ankara'da. Okan'ın dizinde ufak bir sorun var. Hafta sonuna kadar orada tedavi görecek. Hafta sonu da büyük ihtimal sahada yerini alamayacak. Önümüzde ki hafta doktorun dediğine göre oynayabilecek. 1 haftalık tedavi süresi var. Transferi kapatmadık. Kulübün şartlarına göre 1 ya da 2 transfer yapabiliriz. Samsun'un bize söz verdiği oyuncular var. Onlar bugün ya da yarın netleşecek. Oradan bize gelecek isimlerden bizim işimize yarayacak 2 oyuncuyu almak istiyoruz" dedi.