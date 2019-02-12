Terzi: "Şanlıurfa karşısında çok iyi mücadele ettik"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, Şanlıurfaspor karşısında çok iyi mücadele ettikleri ve grubun en iyi takımını yendiklerini söyleyerek, bundan sonra ki bütün hedeflerinin Konya Anadolu Selçukluspor maçı olduğunu söyledi. Terzi, çok iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "İlk önce grubun en iyi takımını yendik. Gerçekten çok iyi bir kadroya sahip olan bir takım. Futbolcularımız çok iyi oynadı. Çok iyi mücadele ettik. Biz artık Şanlıurfaspor maçını unuttuk. Hafta sonu da çok zor bir maç oynayacağız. Çocuklarla da onu konuştuk. Bundan sonra bütün hedefimiz oynayacağımız Konya Anadolu Selçukluspor maçı. İnşallah ondan da puan ya da puanlar alarak yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hedefimiz Play-Off değil"

Terzi, "Şu an Play-Off düşünmüyoruz. Bu hafta galip gelmek için çalışacağız. O rüzgar bizi nereye doğru götürürse oraya doğru gideceğiz. Onun için ligde ki yerimizi sağlama almak için seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Dışarıda çok güçlü bir takımı yendik. İçeride oynayacağımız maçta çok zor bir maç olacak. Konya Anadolu Selçukluspor maçını da yenersek çıkışımız devam edecek" diye konuştu.

"Gol yeme alışkanlığını bıraktık"

Teknik Direktör Terzi, gol yeme alışkanlıklarını bıraktıklarını söyleyerek, "6 haftadır biliyorsunuz yenilmiyoruz. Gol yeme alışkanlıklarını bir kenara bıraktık. Artık kolay kolay golde yemiyoruz. Bu bir takım için güzel kazanımlar. Bildiğiniz gibi en iyi 11 de oynayan 4 tane oyuncumuzda gitti. Şevket, Onur, Tahir ve Ercan gibi. Onların yerine gençlerle yaptığımız takviyelerle güzel bir kışa doğru gidiyoruz. İlk devrenin hazırlıkları gençlere de yer vermekti. Bunun için de sabırlı olmamız gerek. Gençleri hemen 11'de alıp oynatalım böyle bir mantıkla çıkarsak bu takımı patlatırız. Yeri ve zamanı geldiği zaman onları da 5 dakika 10 dakika oynatıyoruz. O gençlerde sabırlı olacak ve bizim adaletimize güvenecekler" dedi.