Terzi, ''Takımın mücadele gücü arttı''

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, hafta sonu konuk edecekleri Bandırmaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, artık gol yeme alışkanlığını bıraktıklarını söyleyerek, tek sorunun gol olduğunu ve Okan Eken'in iyileşmesiyle bu sorunu çözeceklerini söyledi. Terzi ayrıca, Bandırma maçının altla kopma maçı olduğunu ve maçını kazanarak puan farkını çıkarmak istediklerini ifade etti.

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, takımın mücadele gücünün arttığını söyleyerek, ''Devre arası hazırlıklarından sonra 2 hafta sonra büyük silahın Onur Eriş'in gitmesi Şevket ve Tahir'in gitmesiyle güç kaybettik. Ama buna rağmen yaptığımız transferlerle arkadan gelen gençlerle bu açıkları kapattık. Şimdi takımın mücadele gücü arttı. Temposu arttı ve güzel futbol oynamaya başladık. Grubun iki iyi takımı Manisa Belediye ve Pendik takımı kora kor mücadele ettik” dedi.

''Eken'in iyileşmesiyle gol sorununu çözeceğiz''

Okan Eken'in iyileşmesiyle birlikte gollerin geleceğini ifade eden Terzi, ''2 maçı da gol şansımız oldu ve net pozisyonlar kaçırdık. Takımın gol pozisyonlarına girmesi sorun değil artık gol pozisyonları üretiyoruz. Bir tek sorun atma da. Okan Eken'in iyileşmesiyle bu kısırlığı da çözeceğiz. Çünkü Okan Eken'e güveniyoruz. Sakatlığını da atlattı. Bu maç 85 dakika şans verdik. İyi şeyler yaptı. Her geçen gün daha da iyi olacağına inanıyorum. Gol hattının pozisyon üretmesi memnun ediyor ''diye konuştu.

''Gol yeme alışkanlığını bıraktık''

Zonguldak Kömürspor'un teknik patronu Cahit Terzi, gol yeme alışkanlığını bıraktıklarını söyleyerek, ''Takım savunması da iyi. 2 haftadır gol de yemedik. Bu beni çok memnun ediyor. En azından gol yeme alışkanlığını bıraktık. Gol yemediğimiz sürece de puanlar 3 puanları da yakalayacağımızı inanıyorum ''dedi.

''Bandırma maçı bizim için çok önemli''

Bandırma maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Terzi, ''Bizim grubun en önemli maçlarından bir tanesi. Bizim altla kopma maçımız. 3 puan alırsak puan farkını 11'e çıkaracağız. Bu da bizi rahatlatacak. Bu maç bizim için önemli. İnşallah iç saha avantajını kullanarak maçı kazanacağız ''diye konuştu.

''Santrafor ve stoper transferini bitirmek üzereyiz ''

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, 1 stoper ve 1 santrafor transferinin bitirmek üzere olduklarını söyleyerek, ''Şuanda 1 stoper bir santrafor görüşmemiz var. İdareciler şuanda görüşmelere devam ediyor. Oyuncularla yüzde seksen oranında anlaştık. İnşallah bu akşam kente gelerek son kez görüşüp sözleşme imzalayacağız. Onların gelmesiyle gücümüze güç katacağız ''dedi.