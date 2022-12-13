Tezgahlara yerli hamsi geldi, yüzler güldü

Zonguldak'ta yerli hamsinin tezgahta yerin almasıyla birlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta yerli hamsi tezgahlarda yerini aldı. Hamsinin iri ve taze olması vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Hamsi tezgahlarda kilosu 60 TL'den satıldı. Öte yandan havaların soğumasıyla hamsinin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor. Balıkçı Bayram Yılmaz, “Marmara tarafının ince hamsisi gitti. Karadeniz'in Zonguldak'ın ince hamsisi irileşti. İnşallah havalar soğuyunca daha da bollaşacak. Vatandaşa daha ucuz ve daha bol hamsi yedireceğiz. Hamsinin kilosu şuanda 60 TL. Fiyatların 25-30 TL olması bizim için daha iyi olur. Yani sürüm yaparız aynı parayı kazanırız” dedi.