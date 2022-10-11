Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balık tezgahlarındaki çeşit arttı. Palamudun ardından mezgit, istavrit, çinekop ve hamsi tezgahlardaki yerini aldı.

Av yasağının sona ermesinin ardından yaşanan yaklaşık 1,5 aylık süreçte balıkçılar bol miktarda palamut avladı. Palamudun çok olması nedeniyle diğer balık türlerinde ise azalma görüldü. Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, hafta sonunu ise bereketli geçirdi. Haftanın ilk gününde balıkçı tezgahlarında palamudun yanı sıra mezgit, istavrit, çinekop ve hamsi de yer almaya başladı. Palamut bu hafta 60-75 TL, mezgit 60-80 TL, çinekop 100 TL, istavrit 100 TL ve hamsi ise 75 TL'den satışa sunuldu.

“Fiyatlar önümüzdeki günlerde düşer”

Balık fiyatlarının geçtiğimiz hafta yaşanan hava muhalefetinden dolayı balıkçıların denize açılamaması nedeniyle artış gösterdiğini ifade eden balıkçı esnafı Adem Çetin, bölgede avlanan balığın çoğunun ilçe dışına gittiğini söyledi. Çetin, “Balığın zamlanmasının nedeni 3-4 günden beri sert bir hava var, fırtına var. O nedenle fiyatlar tabii ister istemez yüzde 90 artmış durumda ama 3-4 gün sonra inşallah fiyatlar eski haline gelir gibi gözüküyor. Geçen hafta 60 TL'lik balığın 3 tanesini 100 TL'ye satıyorduk. Şu anda 75 TL'ye sattığımız balığı geçen hafta 40 TL'ye satıyorduk. Şu anda palamut fiyatları 60-75 TL arası değişiyor. Palamuttan başka tezgahımızda yerli hamsi ve mezgit balığımız var. Hamsi 75 TL, mezgit 60 TL. Geçen haftaki fiyatların geri gelmesi havanın durumuna bağlı, inşallah fiyatlar geri düşer. Türkiye'nin bazı yerlerinde hava sert olduğundan dolayı burada tutulan balıkların çoğu dışarıya gidiyor. Fiyatların yükselmesi bundan dolayı. Ereğli'de 100 tane balıkçı motoru varsa bunların 10-15 tanesi denize çıkıyor. Tuttukları balıkların çoğunluğu diğer illerde boşluk olduğu için Kefken, Akçakoca, Karasu o taraflarda havanın çok kuvvetli olmasından dolayı denize gidilmiyor. İster istemez oranın da esnafı geldiğinden dolayı fiyatlar yükselme yapıyor. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin her tarafına balık gidiyor. İster istemez bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Balığın yalnız Ereğli'de kaldığı zaman satılma imkanı yok. Her taraftan gelen motorlar var. İstanbul'dan, Adana'dan motorlar geliyor. Onların da kendilerine göre balığı verdikleri yerler var, kapasitenin çoğu dışarıya gidiyor” dedi.

“Balık dışarı gidiyor”

Kdz. Ereğli ilçesinde gırgır diye tabir edilen balıkçı teknelerinin azlığı nedeniyle dışarıdan gelen balıkçıların avladıkları balıkları daha çok dışarı götürdüğünü ifade eden balıkçı esnafı Ragıp Civan da, fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini beklediklerini söyledi. Civan, “Havanın esmesinden ve kayıkların az çıkmasından dolayı balık biraz azalıp, pahalanmış durumda. Geçen hafta palamudun çiftini 80 TL'ye satıyorduk, bu hafta çifti 120-130 TL arasında değişiyor. Tanesi ise 60-75 TL arasında değişiyor. Palamuttan başka tezgahımızda çinekop, hamsi, istavrit, mezgit var. Onların fiyatları da mezgit 60-80 TL arasında, çinekop 100 TL, istavrit 100 TL, hamsi ise 75 TL. Ereğli'de gırgır kayıkları olmadığından dolayı halk biraz pahalı balık yiyor. Ereğli'de büyük kayık olsa Ereğli halkı ucuza balık yer. Balık dışarıya mal olduğu için buraya gelen tekneler balıkları kendi şehirlerine gönderiyor” diye konuştu.