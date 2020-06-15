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Tezgahların yeni gözdesi iskorpit oldu

Zonguldaklı vatandaşların yeni gözdesi iskorpit oldu.


İlginç görünümü ve sırt dikenlerinin zehirli olması nedeniyle çok rağbet görmeyen ancak restoranlar tarafından lezzeti için tercih edilen iskorpit balığına vatandaşlar da yoğun ilgi göstermeye başladı. İskorpit balığı ise tezgahlarda 25 TL'den satışa sunuldu. Ali Özçep, ''Zonguldak'ta bugünlerde iskorpit balığına yoğun ilgi var. Normalde ilginç görünümü ve sırt dikenlerinin zehirli olmasından dolayı rağbet görmeyen balık epilepsi hastalığına iyi gelmesinden dolayı vatandaşlar ilgi gösteriyor. Önceden sadece lokantalara satarken şimdilerde halkımızda özellikle bu balığa yöneldi. Balığın derisi tamamen atılmalıdır. Derisi kesinlikle yenilmemelidir.Bize gelen müşterilerimizde bu balığın epilepsiye iyi geldiğini söylüyorlar''dedi.

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