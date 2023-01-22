TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - 1461 Trabzon FK: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Semih Kurt, Uğur Başdaş, Servet Bozkurt
Zonguldak Kömürspor. Egemen, Emrah, Eray (Abdülkadir dk. 90 ?), Aykut Emre, Hakan, Mümin, Fatih, Mevlüt, Emre (Hacı Ömer dk. 58), Embiya (Erdem dk. 32), Oğuzhan
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Onur, Muammer (Sefa dk. 74), Tunahan, Özkan Yıldırım (Atalay dk. 74), Enes (Utku dk. 82 ?), Nafican, Kerem (Ahmet Abdullah dk. 58), Arif, Mert, Abdulkadir
Goller: Muammer (dk. 16), Özkan Yıldırım (dk. 18) (1461 Trabzon FK)
Sarı kart: Emre (Zonguldak Kömürspor)