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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - 1461 Trabzon FK: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Semih Kurt, Uğur Başdaş, Servet Bozkurt


Zonguldak Kömürspor. Egemen, Emrah, Eray (Abdülkadir dk. 90 ?), Aykut Emre, Hakan, Mümin, Fatih, Mevlüt, Emre (Hacı Ömer dk. 58), Embiya (Erdem dk. 32), Oğuzhan


1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Onur, Muammer (Sefa dk. 74), Tunahan, Özkan Yıldırım (Atalay dk. 74), Enes (Utku dk. 82 ?), Nafican, Kerem (Ahmet Abdullah dk. 58), Arif, Mert, Abdulkadir


Goller: Muammer (dk. 16), Özkan Yıldırım (dk. 18) (1461 Trabzon FK)


Sarı kart: Emre (Zonguldak Kömürspor)

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