TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Akhisarspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahid Adem Çelebi, Göktuğ Hazar Erel
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Sefa (Eyüp dk. 72), Ercüment, Muhammet (Ertuğrul dk. 72), Hakan, Aykut Emre, Muhammed Ali, Mehmet Tuğrul, Şahinali, Emre (Fatih dk. 61), Osman Paşa
Akhisarspor: Halil, Göksu, Furkan, Mert, Bertuğ (Oğuzcan dk. 90+5 ?), Yusuf (Muhammed Embiya dk. 90+5 ?), Bora (İlke dk. 89 ?), Semih, Kemal, Recep, Mert Efe (Yavuz dk. 64)
Gol: Bertuğ (dk. 79) (Akhisarspor)
Kırmızı Kart: Muhammed Ali (dk. 84) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Emre, Osman, Ercüment, Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor), Semih, Bora (Akhisarspor)